Corretta alimentazione come prevenzione delle patologie, convegno a Grottaminarda sabato 26.

Si parlerà di corretta alimentazione e prevenzione sabato prossimo, 26 ottobre a partire dalle 9,00 a Grottaminarda.

Il convegno a cura di “Dietosystem” vede il patrocinio del Comune. L’Amministrazione, infatti, è ben felice di poter ospitare nella Sala Consiliare “Sandro Pertini”, in attesa che la nuova sala convegli sia ultimata, incontri mirati a diffondere le buone pratiche per preservare la salute dei cittadini.

Si comincia già alle 8,30 con l’accoglienza e la registrazione dei partecipanti, poi i saluti istituzionali. Si entra nel vivo con la relazione di Alberigo Martino, Medico Chirurgo specialista in Endocrinologia e Radiologia su “La tiroide: carenza iodica nella dieta e alterazioni della funzione tiroidea”; a seguire quella di Marcantonio Spera, Medico Chirurgo specialista in Reumatologia su “L’artrite reumatoide: sintomi, cause, diagnosi e alimentazione a supporto”. Ed ancora, dopo un coffee break, Gaetano Giuliano, Medico Chirurgo specialista in Ortopedia e Traumatologia parlerà de “L’osteoporosi: check up, prevenzione, diagnosi. L’importanza del calcio e della vitamina D”. Infine Massimo D’Ambrosio, Biologo Nutrizionista, Consulente per la Sicurezza Alimentare relazionerà su “La dieta: l’importanza dell’alimentazione come prevenzione delle patologie, il trattamento aminoacidico”.

Si conclude con l’ECM (educazione continua in medicina) e con un “lunch”, rigorosamente “light”. Un incontro sicuramente rivolto ai tecnici, ma aperto a tutta la cittadinanza interessata.