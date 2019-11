Corsa dei falò, domenica 8 dicembre a Lioni.

Lo Sci Club Lioni, in collaborazione con ASD Irpinia Italia squadra podistica, organizza la VI edizione de “La corsa dei Falò” a Lioni l’8 dicembre 2019. Dieci chilometri tra i vari quartieri lionesi lungo un percorso che consente di conoscere e apprezzare il centro storico e il paesaggio della cittadina dell’Alta Irpinia.

“E’ una gara podistica organizzata come di consueto in occasione de “La madonna de lo fuoco”, festività religiosa cara ai lionesi”, spiega il presidente dello Sci club, Salvatore Mainolfi che continua: “Una gara che si svolge per le vie del paese attraverso i falò allestiti dalle associazioni e dagli abitanti dei diversi quartieri. Sarà un percorso impegnativo dal punto di vista tecnico, perché nella vita, come nello sport, per raggiungere gli obiettivi bisogna metterci costanza e fatica, quindi tanta motivazione e capacità di non arrendersi mai davanti agli ostacoli che si incontrano. Per i partecipanti alla manifestazione ci saranno tante sorprese e premi. Inoltre, in questa edizione vogliamo ricordare, con una targa in sua memoria che consegneremo alla squadra prima classificata, il vice presidente dello Sci club Lioni, l’avvocato Giancarlo Vivolo, purtroppo prematuramente scomparso”.

IL REGOLAMENTO

Ritrovo: ore 8:30 in piazza San Rocco Lioni per ritiro pettorale

Iscrizioni: entro LE ORE 20:00 DI vENERDì 6 DICEMBRE ONLINE SUL sito www.anviloteam.it oppure via email: iscrizioni@anviloteam.it

Le richieste di iscrizione dovranno pervenire corredate dai dati anagrafici dell’atleta e numero tessera Federazione o EPS di appartenenza. GLI ATLETI TESSERATI CON ENTI DI PROMOZIONE NON FIDAL E GLI ATLETI “LIBERI” DEVONO ALLEGARE IL CERTIFICATO MEDICO ALLa richiesta di ISCRIZIONE

Requisiti di partecipazione: possono partecipare tutti gli atleti in regola con i tesseramenti 2019 Fidal o EPS Ed IN POSSESSO DEL CERTIFICaTO medico IN CORSO DI VALIDITA’. Per gli atleti non tesserati Fidal o EPS (detti “liberi”) la partecipazione è subordinata ALLA PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO MEDICO IN CORSO DI VALIDITA’ ed alla sottoscrizione del modulo “esonero della responsabilità degli organizzatori” disponibile presso il punto ritiro pettorali dalle ore 8:00 alle ore 9:30 dell’ 8 dicembre

Quota di iscrizione: euro 5 (cinque) da versare al momento del ritiro del pettorale. La quota di iscrizione comprende: pacco gara, ristoro intermedio ed all’arrivo, spogliatoi con docce calde a 200mt da partenza/arrivo presso lo stadio comunale, assistenza sanitaria lungo tutto il percorso, cronometraggio a cura di Anvilo Team

Partenza: ore 10:00 da piazza San Rocco lioni. Limite massimo per terminare la gara: 1 ora e 30 minuti; a seguire, le premiazioni

Rimborso spese in denaro per:

UOMINI: i primi 3 assoluti (eur 130 / eur 80 /eur 50);

DONNE: le prime 3 assolute (eur 100 / eur 60 / eur 40);

SOCIETA’: la prima squadra con almeno 20 atleti all’arrivo (eur 300)

Altri premi per: i primi/le prime 3 delle categorie 18-23 anni, 24-29 anni, 30-34 anni, SM35/SF35, SM40/SF40, SM45/SF45, SM50/SF50, SM55/SF55, SM60/SF60, SM65/SF65, SM70/SM70, SM75/SM75. i Premi non sono cumulabili.

Con la partecipazione alla gara si intende sottoscritta la liberatoria circa la responsabilità dell’atleta ed i partecipanti dichiarano di accettare il regolamento e di sollevare gli organizzatori in caso di incidenti o altro che possa loro capitare prima, durante e dopo la gara; di consentire l’utilizzo dei propri dati da parte dei soggetti coinvolti nell’organizzazione della manifestazione, nel rispetto del D. LGS 196/03; di consentire l’utilizzo di fotografie, immagini filmate, registrazioni derivanti dalla propria partecipazione alla manifestazione, per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario.

INFORMAZIONI ISCRIZIONI: ANNA SENATORE 3474607794 (anvilo team)

INFORMAZIONI GARA: Salvatore TEL. 366 7073431 (asd sci club) / Antonio TEL. 340 2500197 (asd irpinia italia)