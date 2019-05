Corso aggiornamento per mediatori in collaborazione con Camera Arbitrale di Milano alla Camera di Commercio.

La CCIAA di Avellino organizza, in collaborazione con Camera Arbitrale di Milano s.r.l., un corso di aggiornamento per mediatori di controversie civili e commerciali, obbligatorio per mantenere l’iscrizione nell’elenco mediatori degli Organismi di mediazione, così come previsto dal D.M. 180/2010.

L’iniziativa, della durata complessiva di 18 h, si terrà presso la sede camerale di Viale Cassitto n.7. nei giorni:

– 31 maggio 2019 dalle ore 9-,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 19,00: “La mediazione e la giurisprudenza: analisi e riflessioni”- Docente Marco Marinaro – in presenza

– 10 giugno 2019 dalle 9-,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 19,00: “Fiducia, tradimento, risentimento, rancore, vendetta e perdono”- Docente Carlo Riccardi -in modalità videoconferenza.

Sono ammessi massimo 30 partecipanti, 10 posti sono riservati al personale in servizio presso la Camera; tutti i partecipanti devono essere in possesso del requisito di accesso, ossia devono aver superato il corso base per mediatori.

La quota di partecipazione è pari a 100,00 euro (esente IVA), da versare con bonifico bancario sul conto corrente n.000000000413, ABI 05424, CAB 04297, CIN Z, IBAN IT91Z0542404297000000000413 presso la Banca Popolare di Bari causale “Corso di aggiornamento mediatori 2019”;

Per iscriversi al Corso occorre inviare una mail all’indirizzo conciliazione@av.camcom.it con i propri dati anagrafici e racapiti, unitamente all’attestazione di pagamento della quota di partecipazione, improrogabilmente entro e non oltre il 30 maggio 2019.

Al corso saranno ammessi in via prioritaria i mediatori iscritti nell’Elenco dell’Organismo istituito presso la CCIAA di Avellino, in base all’ordine di arrivo delle richieste e fino ad esaurimento dei posti disponibili.