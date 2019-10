Corso per assaggiatori di vino di primo livello a cura di Onav Avellino.

Sono aperte le iscrizioni per il corso di Assaggiatore di Vino di I° livello di Onav Avellino. Martedì 22 Ottobre presso l’Hotel Malaga, via Appia n° 95, Atripalda (AV), alle ore 20:00 sarà possibile prendere parte alla prima lezione. Per partecipare al corso di assaggiatore di primo livello non sono necessarie competenze pregresse, ma solo tanta voglia d’imparare i segreti che sottendono una corretta degustazione del vino. Il corso ha l’obiettivo di fornire ai discenti le basi per degustare e valutare correttamente un vino, ma soprattutto rappresenta un punto di incontro intorno a cui costruire insieme una condivisa cultura del vino, facendo leva sulla comune passione per il buon bere.

Notizie sul corso di Assaggiatore di primo livello:

Il Corso si sviluppa in 14 lezioni teorico-pratiche dalla durata di circa 2 ore ciascuna, articolate in due momenti, uno teorico, volto ad affrontare differenti focus didattici, ed uno pratico, in cui si da spazio ad una condivisa analisi sensoriale, assaggiando ad ogni incontro 3 vini. Complessivamente saranno degustati oltre 50 Vini. Al termine del corso è prevista la sessione d’esame con una prova teorica ed una pratica di degustazione. Il corso è aperto a tutti, anche a chi è privo di qualsiasi esperienza.