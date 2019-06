De Luca alla mensa e alle residenze del Villaggio Olimpico.

Questa mattina, alle ore 9:30, il Presidente dell’Adisurc, Domenico Apicella, e il Governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, hanno inaugurato la nuova struttura per i sevizi di ristorazione della mensa di Fisciano.

L’Adisurc garantirà l’accoglienza presso le residenze e i servizi di ristorazione per circa 1040 atleti, realizzando di fatto il vero Villaggio Olimpico della Regione Campania.

“Grande collaborazione con i sindaci di Baronissi, Fisciano e Mercato San Severino, dichiara il Presidente Adisurc Apicella, in sinergia abbiamo predisposto l’intero territorio per accogliere al meglio uno degli eventi sportii più grandi al mondo. L’Adisurc, che riunisce le sette ex ADISU regionali, ha raggiunto nell’ultimo anno obiettivi rilevanti: 100% di borse di studio erogate, potenziamento dei servizi abitativi e ampliamento dell’offerta di ristorazione. Con l’Universiade 2019, conclude il presidente Apicella, termina un anno di grandi lavori e di successi rilevanti”.