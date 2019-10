Distretti turistici, incontro a Taurasi.

Si riparla di distretti turistici in Irpinia. A che punto siamo? Cosa stanno facendo? Queste alcune delle domande che potrebbero trovare risposta nel corso del convegno “Aspettando conferenza programmatica dei distretti turistici della Campania”, in programma a Taurasi, presso Palazzo Marchionale (Castello), giovedì 31 ottobre 2019 alle ore 17.00.

Dopo i saluti istituzionali di Antonio Tranfaglia, sindaco di Taurasi, relaziona e coordina i lavori il dott. Vincenzo Marrazzo, Presidente del coordinamento dei Distretti Turistici della Regione Campania. Interventi di: Nicola Di Iorio – Presidente Distretto Turistico “Irpinia del Principe e dei tre Re”; On. Pasquale Giuditta – Presidente del distretto turistico “Partenio”; Antonio Iannace – Presidente del distretto turistico “Viaticus”; On. Enrico Indelli – Distretto Turistico “Alta Irpinia”; Massimo Santaniello – Presidente del distretto turistico “Vallo di Lauro Antico Clanis”; Domenico Biancardi – Presidente della Provincia di Avellino; Maurizio Petracca – Presidente Commissione Agricoltura Regione Campania; Pasquale Sommese – Vicepresidente Commissione Cultura Regione Campania. Conclude On. Andrea Cozzolino – Relatore U.E. FESR-Fondo di Coesione programmazione comunitaria 2020-2027.