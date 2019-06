Dogana Blues, da mercoledì 26 a domenica 30 a Flumeri.

La musica Blues ha un luogo in Irpinia dove far “esplodere” tutta la sua straordinaria potenza artistica: è la Valle Ufita, che da anni ospita una delle kermesse di questo genere tra le più importanti e seguite nel panorama regionale e nazionale. Tutto pronto, quindi, per il “Dogana Blues”, l’attesissimo evento musicale che ogni estate attrae e accoglie migliaia di appassionati presso la Dogana Aragonese, in località Tre Torri a Flumeri.

In uno scenario architettonico unico e suggestivo, andrà in scena quest’anno la settima edizione del festival “Dogana Blues”, la manifestazione artistica e musicale organizzata come sempre dall’associazione flumerese “Suoni Nuovi”, presieduta da Pasquale Moschella. Saranno cinque giornate di grande Blues, di grande musica, di grandi musicisti e di grandi interpreti, nel solco della tradizione dell’evento, da mercoledì 26 a domenica 30 giugno 2019. Una cinque giorni ricca di eventi musicali, di laboratori, di arte.

Nel giorno d’esordio, apriranno la kermesse i ragazzi iscritti ai corsi di musica di “Sonorialive” di Mirabella Eclano, che si esibiranno in performance sonore con l’utilizzo di svariati strumenti e tracceranno artisticamente un viaggio musicale nella storia del rock.

“Quest’anno – ha sottolineato il presidente Moschella – abbiamo deciso, di concerto con gli altri collaboratori, di dare ampio spazio a tutti quei ragazzi che si stanno avvicinando o si sono avvicinati da qualche anno alla musica. Un modo per incentivarli a coltivare le loro passioni, le loro vocazioni con l’obiettivo di cullare i loro sogni”.

Giovedì 27 giugno saliranno sul palco “Gius-ep Indignation Vibes” e i “Krikka Reggae”, in un coinvolgente condensato che lega l’arte, anche quella cinematografica, alla musica. Infatti, in serata è in programma la proiezione di opere a tema musicale e videoclip corner del binomio “identità-musica” nell’ambito del festival di cortometraggi “Corto e a Capo” edizione 2019, a cura dell’Associazione “Daena Anima&Immagine”. Poi nel corso del pomeriggio di venerdì 28 giugno si terrà un laboratorio musicale-creativo per gli appassionati di tutte le età. A seguire l’esibizione prima dei “Geriahtrya-Unpolit” e successivamente di Gennaro Porcelli, chitarrista di Edoardo Bennato, nonché leader della “Gennaro Porcelli & Band”, che annovera tra i suoi componenti Diego Imparato al basso, Raffaele Lopez al piano e Claudio Romano alla batteria. Sabato 29 giugno, direttamente dagli Stati Uniti sul palco di Flumeri, si esibirà il chitarrista e cantante Popa Chubby, voce e suono di chitarra influenzati dall’eco di artisti del calibro di Jimi Hendrix e Willie Dixon. Solista dal 1992 e vincitore del prestigioso concorso “Best new artist”, Popa Chubby ha aperto numerosi concerti di James Brown e Chuc Berry. La sua esibizione sarà preceduta, alle ore 18.30, dalla proiezione del film “Great balls of fire” e dai concerti di musica country dei “Little Blue Slim & mrs Slim” e dei “Superdownhone”.

Infine, domenica 30 giugno, “Peppe O’ Blues”, sarà il grande protagonista prima di un seminario musicale, alle ore 18.00, poi del concerto di chiusura che sarà aperto dall’esibizione dei “Robert James Blues Band”.

“Dogana Blues” proporrà anche eventi culturali e didattici, tanti spazi dedicati ai più piccoli con gonfiabili e animazione, e non mancheranno gli stand enogastronomici con i prodotti tipici e con le pietanze della cucina tradizionale irpina.