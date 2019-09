Domato incendio a Pianodardine.

Il vasto incendio scoppiato poco prima delle 13.30 sul piazzale della “Igs”, impresa che produce contenitori in plastica per batteria di auto nella zona industriale di Avellino è sotto controllo. Lo hanno annunciato i Vigili del Fuoco.

Il rogo – le cui cause non sono ancora state accertate ha prodotto una nube nera che non si è ancora dissolta.

L’ Arpac (Agenzia regionale per l’ ambiente)sta effettuando monitoraggi sui possibili danni ad ambiente e salute. Tre famiglie, che abitano a poche centinaia di metri dal luogo dell’incendio, sono state precauzionalmente evacuate.

Il sindaco di Avellino, come i suoi colleghi dei Comuni compresi nell’ area dell’ incendio si apprestano a varare un’ordinanza di chiusura delle scuole per domani.

La Prefettura di Avellino, che ha riunito in permanenza il Centro Coordinamento Soccorsi, ha invitato i residenti a non uscire di casa e a tenere chiuse le finestre. (ANSA)