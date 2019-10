Donatorinati della Polizia consegna un ecografo al Moscati.

Non solo il grande supporto alle strutture ospedaliere per promuovere la cultura della donazione del sangue, ma anche gesti di solidarietà concreta per offrire un contributo al processo di umanizzazione dell’assistenza e per agevolare l’attività degli operatori sanitari.

La donazione di un ecografo per accessi venosi al Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (Simt) dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino da parte di Donatorinati della Polizia di Stato rappresenta solo l’ultimo attestato, in ordine di tempo, dell’attenzione e della sensibilità dimostrate dall’Associazione nei confronti del nosocomio avellinese.

Il macchinario, che sarà utilizzato dal personale del Simt per individuare agevolmente le vene nei pazienti adulti e pediatrici con plesso venoso periferico degli arti superiori di difficile reperimento, sarà consegnato al reparto diretto da Silvestro Volpe sabato prossimo, 26 ottobre, alle ore 12 (Simt, Città ospedaliera, piano terra, settore B).

Per l’occasione, l’Associazione Donatori Volontari della Polizia di Stato sarà rappresentata da tutti i soci irpini. Al taglio del nastro, affidato al Prefetto Matteo Piantedosi, Presidente Donatorinati Emilia Romagna e Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno, assisteranno il Presidente Nazionale Donatorinati, Claudio Saltari, il Presidente Regionale, Antonio Barbato, e il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “Moscati”, Renato Pizzuti. Parteciperanno, inoltre, in qualità di soci di Donatorinati, il Prefetto di Avellino, Maria Tirone, il Questore Luigi Botte, il tesoriere dell’Associazione Massimiliano Carullo, il Direttore generale dell’Asl Avellino, Maria Morgante.