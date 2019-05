Droga, Carabinieri arrestano due persone a Montoro.

La lotta senza quartiere allo spaccio in Irpinia da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, negli ultimi mesi sta consentendo il recupero ed il sequestro di importanti quantitativi di droga, permettendo, nel contempo, di assicurare numerosi spacciatori alla Giustizia e segnalare alle competenti Autorità Amministrative un consistente numero di consumatori.

In tale contesto un’altra importante attività è stata condotta dai Carabinieri della Stazione di Montoro Inferiore che hanno tratto in arresto due soggetti, noti alle Forze dell’Ordine.

I fatti si sono svoti questa notte a Montoro. La pattuglia era impegnata nell’ambito di un quotidiano servizio di controllo del territorio, finalizzato a garantire sicurezza e rispetto della legalità, quando all’occhio dei militari non passava inosservato l’atteggiamento sospetto assunto da un 26enne ed un 37enne fermati alla guida di un’auto: si procedeva dunque al controllo, ritenendoli possibili soggetti d’interesse nella lotta allo spaccio di stupefacenti.

L’idea di “averci visto giusto” trovava conferma con l’immediata perquisizione personale e veicolare (all’esito delle quali veniva rinvenuto uno spinello ed una modica quantità di marijuana) nonché con le successive perquisizioni domiciliari. Nello specifico, presso l’abitazione del 26enne, residente a Mercato San Severino, i militari operanti rinvenivano oltre 30 grammi di hashish nonché della marijuana ed un bilancino di precisione mentre a casa del 37enne di Montoro altri 55 grammi di hashish, circa 250 semi di canapa indiana, un bilancino di precisione ed altro materiale utile per il confezionamento delle dosi.

Per le evidenze raccolte, i due soggetti sono stati tratti in arresto in quanto ritenuti responsabili del reato di cui all’art. 73 del D.P.R. 309/90 e, dopo le formalità di rito, sottoposti ai domiciliari, a disposizione delle competenti Autorità Giudiziarie.