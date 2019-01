Fattura elettronica, corso di formazione di Confimprenditori venerdì 18.

Si terrà venerdì 18 gennaio 2019 presso la sede di Confimprenditori Avellino in via Moccia 102 (Palazzo Equitalia) dalle ore 15.30 il corso di formazione gratuito, sulle novità intervenute in materia di fatturazione elettronica.

L’evento è organizzato dalla Confimprenditori di Avellino con il supporto di Fatturacertificata.it.



La finalità è quella di offrire una panoramica completa, sugli aspetti normativi e operativi, a tutti coloro che materialmente all’interno delle aziende sono chiamati ad elaborare la nuova fattura elettronica.



Durante il corso saranno effettuate delle prove pratiche e delle simulazioni di elaborazioni di fatture elettroniche.

Il corso che si rivolge ad imprenditori e dipendenti si terrà presso la sede della ConfImprenditori Avellino di Via Moccia 102, venerdì 18 gennaio 2019 a partire dalle 15:30. La partecipazione è gratuita ma per motivi organizzativi è richiesta la conferma allo 0825-679654 o in alternativa tramite e-mail a: info@fatturacertificata.it