Flai – CGIL, Luciano Valle nuovo segretario provinciale Avellino-Benevento.

E’ Luciano Valle, 44 anni, il nuovo segretario provinciale della Flai Cgil di Avellino/Benevento, eletto oggi nel primo congresso che ha sancito l’unificazione territoriale per le due sigle di categoria della Camera del Lavoro irpina. Il congresso, al quale hanno preso parte i 45 delegati, si è svolto al Viva Hotel nel capoluogo irpino.

Ai lavori del congresso, che si sono aperti con la relazione di Luciano Valle, segretario uscente, hanno partecipato il segretario generale della Cgil Avellino, Franco Fiordelisi, la segretaria generale della Cgil Benevento, Rosita Gaudiero, il segretario regionale della Flai Cgil Campania, Giuseppe Carotenuto e il segretario della Flai Cgil Nazionale, Mauro Macchiesi.

“La nostra forza sono i territori e dobbiamo metterla in campo. L’accorpamento della Flai Cgil di Avellino e Benevento – ha detto nel suo intervento il segretario regionale della Flai Cgil Campania, Giuseppe Carotenuto – deve essere funzionale a questo scopo, altrimenti sarà un fallimento. Dobbiamo lavorare tutti insieme perché il sindacato è l’unicarealtà politica che ascolta i lavoratori. Abbiamo fatto tante battaglie e le abbiamo vinte. Dobbiamo fare una grande battaglia contro chi vuole dividere lo Stato tra Nord e Sud, nella sanità come nei trasporti. Nel settore forestale non ci sono più garanzie per i lavoratori. L’apparato industriale in Campania è al collasso. Manca un progetto di reale sviluppo sul territorio che coniugi le esigenze produttive, della tenuta dei livelli lavorativi e la salvaguardia ambientale. Al segretario Luciano Valle – ha concluso Carotenuto – vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte mia e di tutta la segreteria regionale affinchè possa portare avanti con rinnovato impegno le battaglie che ci attendono da qui ai prossimi due anni”.