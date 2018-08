Flixbus, in 2 anni passeggeri raddoppiati ad Avellino.

Gli avellinesi che hanno deciso di viaggiare con FlixBus, leader europeo dei viaggi a lunga percorrenza, sono raddoppiati in soli due anni. Dal 2016, anno in cui sono state inaugurate le prime linee dirette da Avellino, FlixBus ha incrementato le sue linee, fino a raggiungere il traguardo di 40 città collegate in territorio nazionale.

Passeggeri raddoppiati in due anni. Roma, Firenze e Perugia le città più visitate dagli avellinesi

In questi due anni di attività, FlixBus ha registrato un aumento nel numero di prenotazioni da Avellino verso Roma, città collegata fino ad otto volte al giorno e raggiungibile in solo tre ore, Firenze, una delle più belle città d’arte d’Italia, e Perugia, antica città fondata dagli Etruschi e collegata in modo diretto due volte al giorno. Seguono, tra le mete estive preferite dagli abitanti del capoluogo irpino, Venezia, la città romantica per eccellenza, e Bari, capoluogo pugliese affacciato sull’Adriatico.

Lacedonia: inaugurata la nuova fermata in provincia

Per rispondere sempre meglio alle esigenze di mobilità dei viaggiatori, FlixBus amplia il suo network istituendo una fermata nel piccolo centro di Lacedonia. Da ora, tutti gli abitanti di Lacedonia potranno raggiungere Roma, Canosa di Puglia, Taranto, Bari e Lecce, in modo comodo e diretto.

Tutte le corse, acquistabili online, via app e in agenzia viaggi, sono operate in collaborazione con una rete di aziende partner dall’esperienza pluriennale che mettono a disposizione mezzi e autisti, mentre FlixBus si occupa della pianificazione di rete e cura il marketing, la comunicazione e il pricing. A bordo, Wi-Fi, prese elettriche e toilette.