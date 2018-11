Guida delle cantine e delle aziende olearie della provincia di Avellino a cura della Camera di Commercio.

La Camera di Commercio di Avellino allo scopo di valorizzare i prodotti locali tipici e tradizionali, realizza campagne di sensibilizzazione ed informazione volte a promuovere una corretta conoscenza dei prodotti del territorio.

L’obiettivo è quello di sostenere il ruolo delle filiere irpine, valorizzando e promuovendo l’attività di tutti coloro che a vario titolo sono coinvolti nella realizzazione dei prodotti.

La Camera di Commercio di Avellino, al fine di rafforzare la promozione e valorizzazione della filiera vitivinicola irpina ed in vista dell’imminente edizione del Vinitaly 2019, intende realizzare una nuova edizione della guida delle cantine della provincia di Avellino per presentare una panoramica completa sulle realtà operative e delle recenti evoluzioni produttive che hanno interessato il settore enologico irpino, a partire dagli stessi protagonisti interessati da un significativo fenomeno di ricambio generazionale.

In questa edizione si è ritenuto di arricchire la pubblicazione con una sezione dedicata ai frantoi ed in generale ai produttori di olio extra vergine di oliva presenti in modo diffuso nella nostra provincia per dare adeguata visibilità ad una eccellenza produttiva che grazie alle varietà di pregio – a partire dalla DOP Irpinia Colline dell’Ufita – e alle proprietà nutrizionali ed organolettiche legate strettamente alle caratteristiche uniche del territorio, costituisce un elemento portante dell’offerta agroalimentare irpina oltre ad incontrare il consenso dei mercati di tutto il mondo.

Oltre ad una tradizionale pubblicazione cartacea, la guida sarà presente anche sulle piattaforme digitali in modo da cogliere le opportunità fornite dalla rete internet e dai canali social, abbinando informazioni di tipo turistico ed enogastronomico per rappresentare un efficace mezzo di promozione territoriale.

Si chiede pertanto la collaborazione di codesta impresa compilando il modulo di adesione e la scheda aziendale con la liberatoria all’utilizzo dei dati e dei materiali inviati e trasmettendo quanto richiesto entro e non oltre il 14 dicembre 2018 direttamente alla Camera di Commercio di Avellino seguendo le modalità e le indicazioni tecniche specificate nei moduli qui sotto scaricabili.

Si avverte che il mancato rispetto dei tempi e delle specifiche tecniche previste comporterà la mancata presenza dell’azienda nella guida, in particolare nella pubblicazione cartacea che come è facilmente desumibile ha una tempistica stringente di realizzazione.

Scarica i seguenti moduli: