Torna Eccellenze in Digitale, il progetto di Google e UnionCamere.

Eccellenze in Digitale è il progetto di Google e UnionCamere per promuovere il Made in Italy sul web e per migliorare la presenza online delle piccole e medie imprese. L’azione dei “digitalizzatori” che ha l’obiettivo di diffondere la cultura del digitale e dell’innovazione, coinvolge 83 Camere di Commercio in tutta Italia.

Per il 2018 Eccellenze in Digitale si rinnova anche presso la Camera di Commercio di Avellino. Sono previsti servizi gratuiti e personalizzati alle micro, piccole e medie imprese del territorio irpino sul web marketing, volte a migliorare la comunicazione digitale ed accrescere il business online delle imprese.

Inoltre, in collaborazione con il PID (Punto Impresa Digitale), saranno organizzati seminari formativi, teorici e pratici, con confronti collettivi delle stesse PMI.

I seminari saranno pubblicizzati su questo portale e sulla pagina Facebook della Camera di Commercio di Avellino.

Per aderire al progetto e partecipare a tutte le iniziative previste è richiesta la compilazione del seguente modulo compilabile cliccando il seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2Ec3CO0qdz99cAZylCcartCeDTvjtMRExR5Sl_spyCeffNA/viewform?usp=sf_link

Per maggiori informazioni

Area impresa promozione@av.camcom.it tel. 0825694206

Giovanna Di Troia tutor digitale CCIAA Avellino tel. 0825694233

giovanna.ditroia@av.camcom.it