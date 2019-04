Visita dei sottosegretari Tofalo e Sibilia alla Omi: mancano le infrastrutture.

“Un’eccellenza nazionale nel campo della meccanica di alta precisione nel settore aeronautico civile e militare. Base in Irpinia ma motivo di orgoglio per tutto il Paese“. Così i Sottosegretari Angelo Tofalo e Carlo Sibilia commentano la visita all’azienda irpina OMI, punta di diamante nel settore metalmeccanico. “L’alta tecnologia e la qualità presenti qui – continuano i due Sottosegretari – rappresentano un volano per l’economia territoriale fatta non solo di manovalanza ma di alte competenze. Da oltre trent’anni nel settore, partecipa a programmi con industrie leader internazionali come Airbus, Boeing, Lockheed Martin, AgustaWestland, e impegnandosi nella sperimentazione di componenti e processi innovativi. Come la lavorazione del titanio. Dovere della politica è mettere queste imprese nelle condizioni ideali per produrre“.

Sibilia e Tofalo hanno visitato gli stabilimenti dell’azienda a Lacedonia e Vallata. A margine della visita hanno incontrato anche i sindaci dei comuni limitrofi per un momento di ascolto e confronto. “Oggi abbiamo riacquisito credibilità nei confronti dei piccoli comuni. Combattendo la povertà e l’emarginazione con il reddito di cittadinanza e investendo oltre 1 miliardo di euro per messa in sicurezza di strade e scuole e efficientamento energetico. Non è il momento delle promesse ma delle soluzioni di comunità. Assurdo che le eccellenze imprenditoriali irpine ad alta tecnologia paghino l’assenza delle condotte per la fornitura del metano“. E concludono: “Alle aziende e agli enti locali ricordiamo che le nostre porte sono aperte: lavoriamo in comunità per superare le condizioni disastrose ereditate dalla mala gestio passata“.