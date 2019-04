Workshop su Sensoristica e Agricoltura di Precisione alla Camera di Commercio.

La Camera di Commercio di Avellino è uno dei Punti Impresa Digitale autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico per la diffusione della cultura e della pratica del digitale nelle MPMI di tutti i settori economici. Per favorire la conoscenza delle nuove tecnologie finalizzate a rendere più efficaci il processo innovativo e la sua gestione, l’Ente camerale in collaborazione con centri specializzati organizza un ciclo di seminari e spazi dedicati a matching con imprese interessate ad approfondire le attività presentate.

Il primo seminario in programma giovedì 18 aprile dalle 9.00 a Piazza Duomo, 5 Sala dell’Oratorio approfondisce il tema della sensoristica ed in particolare dell’agricoltura di precisione e dei sistemi DSS(Decision Support System), organizzato in collaborazione con Hort@ Srl, Spin off dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, specializzata nell’introduzione di innovazioni nel settore agricolo– con particolare riferimento alle filiere vitivinicola e cerealicola – e nell’agroalimentare in generale.

Nell’ambito del workshop ci sarà la testimonianza di un’azienda vinicola che ha adottato con successo tali sistemi innovativi nel proprio processo produttivo.

Al termine del seminario potranno tenersi incontri one to one, per offrire alle imprese interessate l’opportunità di approfondire con gli esperti i temi trattati nel contesto della propria realtà aziendale.

E’ qui disponibile il programma del seminario

La partecipazione è gratuita ma, per motivi organizzativi, è richiesta obbligatoriamente la registrazione da parte degli utenti interessati tramite il box qui sotto. Per contatti tel. 0825694232 – 204 – 206