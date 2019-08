Eolico selvaggio, Comune di Sant’Andrea di Conza ricorre al Tar.

No al nuovo parco eolico a Conza della Campania. Si oppone il Comune di Sant’Andrea di Conza perché le pale previste arrivano al confine, perché in una particella di proprietà del secondo dovrebbero nascere sottoservizi ai futuri impianti e per motivazioni di ordine ambientale. Ricorso al Tar di Salerno, il Comune viene assistito dall’avvocato Antonella Guerriero.

Il parco sorgerebbe nelle contrade Fontana dei Fiori, Monte Travaglioso, Zampa di Cavallo e Fontana di Vauza. In particolare il ricorso va contro il decreto regionale che proroga la pubblica utilità per il parco eolico: sarebbe il secondo dopo gli impianti già costruiti tra le contrade Costa San Nicola e Serra. Le due zone sono adiacenti, col possibile arrivo di altri aerogeneratori tutti i crinali a ridosso della diga verrebbero ricoperti da impianti del vento. Contro anche un privato che ha depositato altra documentazione sempre davanti al tribunale amministrativo.