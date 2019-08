E…state con gli anziani, venerdì 30 con la Uil a Benevento.

“E…state con gli anziani” fa tappa nel capoluogo sannita. Venerdì 30 agosto, alle ore 10.00, presso la Biblioteca Provinciale A. Mellusi di Benevento, appuntamento con la rassegna organizzata dalla UIL Pensionati della Campania in collaborazione con l’associazione per i diritti degli anziani ADA Campania: un grande evento itinerante dedicato agli anziani, con un programma articolato in numerosi appuntamenti in molteplici località della regione.

La condizione degli anziani, il welfare, le pensioni, la non autosufficienza e molti altri ancora i temi al centro dell’incontro.

Ai saluti del Sindaco di Benevento Clemente Mastella e all’introduzione di Romolo De Pierro, presidente dell’ADA locale, faranno seguito gli interventi di Roberto Mazzucco, responsabile della Struttura Territoriale Uilp del Sannio, Luigi Simeone, segretario provinciale della Camera Sindacale Territoriale della UIL Avellino-Benevento, Dario Scrocco, oncologo, già primario di chirurgia al Fatebenefratelli, e Alessandro Verdicchio, dirigente del settore servizi al cittadino del Comune di Benevento, moderati dalla giornalista Valeria Del Grosso. Le conclusioni saranno affidate a Biagio Ciccone, segretario generale UILP Campania e coordinatore nazionale dell’ADA.

«Il grande successo della prima tappa – ha commentato il segretario Ciccone – ci ha confermato che l’organizzazione di questo evento itinerante è stata la scelta giusta per perseguire il nostro obiettivo: essere vicini agli anziani proprio nel momento dell’anno in cui sono più frequentemente soli e poter ribadire ancora una volta che gli anziani non sono un problema, bensì la più grande risorsa che abbiamo per imparare dal passato, camminare nel presente e guardare al futuro».