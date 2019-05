Estorsione, un arresto della Polizia a Benevento.

Nella mattinata odierna la Squadra Mobile della Questura di Benevento ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica di Benevento, nei confronti di un cinquantaduenne beneventano con precedenti penali, ritenuto responsabile dei reati di estorsione continuata e falsità materiale commessa da privato.

Nei mesi scorsi, l’uomo, spacciandosi per appartenente alle Forze dell’Ordine, aveva avvicinato e fotografato diversi clienti di donne dedite al meretricio nella zona della stazione Ferroviaria di Benevento, facendosi poi consegnare somme di denaro, sotto la minaccia di divulgare le loro immagini, facendole anche arrivare ai rispettivi familiari.

In uno degli episodi a lui contestati, l’indagato, per rendere maggiormente credibile il suo status di appartenente alla Polizia di Stato, aveva redatto un falso verbale recante l’intestazione della Questura di Benevento, con indicazione dell’esoso ammontare che l’ignara vittima avrebbe dovuto pagare in alternativa all’elargizione diretta della somma da lui richiesta.

Gli uomini della Squadra Mobile di Benevento, su delega della Procura della Repubblica, attraverso un laborioso lavoro di analisi dei dati dello smartphone a lui sequestrato nel corso di un precedente arresto in flagranza, avevano identificato diversi clienti ricattati dell’uomo, che hanno poi confermato, in sede di escussione, le minacce estorsive di cui erano stati vittime.