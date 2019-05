Europportunity Campania, si parla di Fondi europei, sabato 11 a Conza della Campania.

“Fondi europei per lo sviluppo del territorio”, questo il titolo scelto per il workshop organizzato dall’associazione Europportunity Campania e patrocinato dal Comune di Conza della Campania, che si terrà sabato 11 maggio 2019, a partire dalle ore 11, presso la sala consiliare del paese altirpino. Importanti i temi che saranno trattati nel corso della mattinata con la finalità di offrire alla platea informazioni e strumenti utili da utilizzare per il rilancio delle comunità locali attraverso l’utilizzo dei fondi erogati da Bruxelles.

Dopo l’introduzione di Bruna Cerracchio, seguiranno gli interventi dei membri di Europportunity Campania, importante realtà del Mezzogiorno nel campo dell’europrogettazione, moderati dal suo tesoriere Alessandro Salvi che farà anche una rapida panoramica sui finanziamenti europei e sul ruolo dell’associazione presieduta da Luca Antonio Pepe. A prendere la parola, quindi, saranno Antonio Saverio Valente (Le competenze dell’europrogettista), Filomena Gratino (I finanziamenti per l’agricoltura), Ferdinando Finale (Il bando “Fermenti”), Federico Sabetta (Le opportunità degli strumenti finanziari UE per i piccoli Comuni) e Marco Scaglione (I finanziamenti alle Pmi, startup e associazioni). “Dopo alcuni mesi, Europportunity torna in provincia di Avellino con un seminario rivolto alle realtà locali del Comune di Conza. Con questo workshop si vogliono raccontare al territorio le più recenti opportunità di finanziamento per piccoli imprenditori, associazioni e professionisti. Sarà di sicuro un’ottima occasione di confronto, grazie soprattutto alla professionalità dei relatori che si alterneranno durante il seminario“, commenta Alessandro Salvi.