Evade dai domiciliari, arrestato da un Carabiniere fuori servizio a Morra De Sanctis.

Ristretto ai domiciliari, aveva deciso di estendere arbitrariamente il beneficio concessogli, probabilmente convinto che i Carabinieri quel giorno non erano in giro poiché impegnati nei presidi ai seggi elettorali.

Peccato che non aveva considerato che un Carabiniere è sempre in servizio. E così, quando il militare della Stazione di Andretta lo ha visto alla guida della sua autovettura, sebbene fosse libero dal servizio e da solo, non ha esitato ad intervenire, a bloccare l’evaso e a trarlo in arresto.

È accaduto in serata a Morra De Sanctis, sulla SS7 Ofantina.

Al momento dell’arresto il 29enne non ha opposto alcuna resistenza.

Condotto in Caserma, successivamente alle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto nella sua abitazione di Andretta, a disposizione della Procura della Repubblica di Avellino.

Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta dai militari del Comando Provinciale di Avellino e tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.