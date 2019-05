Evade dai domiciliari, arrestato dai Carabinieri a Mirabella Eclano.

Ristretto ai domiciliari, aveva deciso di estendere arbitrariamente il beneficio concessogli ma è stato tratto in arresto dai Carabinieri in quanto ritenuto responsabile del reato di evasione.

È accaduto nel pomeriggio di ieri a Mirabella Eclano: i Carabinieri della locale Stazione, impegnati in un servizio perlustrativo disposto dal Comando Provinciale di Avellino, a seguito di un controllo effettuato presso l’abitazione di un 28enne detenuto agli arresti domiciliari, constatavano che lo stesso non era presente nell’abitazione statuita per la misura cautelare.

Le ricerche immediatamente avviate permettevano di rintracciare il soggetto che, in pieno centro abitato, passeggiava tranquillamente con la sua bicicletta.

Il 28enne è stato quindi dichiarato in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Benevento, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.

Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.