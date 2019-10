Evento ANFI a Palazzo Caracciolo mercoledì 30.

Mercoledì 30 ottobre 2019, a partire dale ore 10,00, presso la Sala “Giovanni Grasso” della Provincia di Avellino, il Presidente dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia della sezione provinciale di Avellino, Maresciallo Emerito Cav. Michele Golia, alla presenza del Presidente della Provincia, Avv. Domenico Biancardi e del Colonnello Gennaro Ottaiano, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, procederà alla consegna di n°6 attestati ai Soci Ordinari dell’A.N.F.I. che nell’anno 2019 hanno conseguito il titolo onorifico di Cavaliere all’Ordine della Repubblica Italiana e n° 22 attestati di Benemerenza Nazionale ai Soci ordinari e simpatizzanti che nel periodo 2012/2019 si sono distinti per merito nella vita associativa e in quella del sociale.

Il Presidente Emerito Golia ha dichiarato in merito che l’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia sotto la sua direzione ha conseguito n° 110 Diplomi di merito, n° 34 Benemerenze e n° 9 titoli di Cavaliere all’Ordine della Repubblica Italiana, conferiti per merito, rispettivamente, da parte del Presidente della Repubblica Italiana (per titolo di Cavaliere) e da parte della Presidenza dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (per le Benemerenze) ai Soci ordinari e simpatizzanti appartenenti alla sezione provinciale di Avellino, segnalati a vario titolo dal Presidente perchè ritenuti meritevoli per le loro distinte ed indiscusse qualità espresse.

Lo stesso Presidente Golia aggiunge di essere fiero ed orgoglioso di quanto conseguito perchè è stato il frutto di un immenso lavoro quantitativo e qualitativo riconosciuto da tutte le componenti sociali.