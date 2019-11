Festa del Medico Irpino, sabato 23 al Viva Hotel.

Si terrà sabato 23 Novembre , alle 10,00, presso l’Auditorium del Viva Hotel di Avellino, la IV° Festa del Medico Irpino. Il presidente dell’Ordine di Avellino, Francesco Sellitto, ha sottolineato come la Festa del Medico, oltre ad essere l’ occasione per ritrovarsi e per riflettere sulla professione medica, con uno sguardo al presente e al futuro, è anche una cerimonia utile al recupero dell’orgoglio di esercitare una delle più belle professioni del mondo.

Il momento più significativo sarà la premiazione dei colleghi che nell’anno 2019 festeggiano i 40 anni di laurea e, con una tacita consegna del testimone, il giuramento d’Ippocrate da parte dei giovani laureati iscritti ai nostri albi professionali e saranno premiati i colleghi che nell’anno 2019 festeggiano i 70 anni di laurea. Dopo i saluti del presidente Francesco Sellitto e del Presidente CAO Raffaele Iandolo, la cerimonia prevede il “Giuramento di Ippocrate dei neo-laureati” con la consegna di medaglia d’argento per i 40 anni di laurea.

Sono 3 i Medici che riceveranno una targa per i 70 anni di laurea:

Ciccone Aldo, Santucci Gennaro, Volino Pasquale

Sono 117 i Medici che riceveranno la medaglia d’argento per i 40 anni di laurea:

Adamo Giovanni, Basile Rita, Battinelli Wanda, Battista Antonio, Bianco Pietro, Botta Amodio, Bruno Mario, Capone Luigi, Casarella Giuseppe, Casciello Michele, Castiello Maria Luisa, Cavaccini Vincenzo, Ceraso Egle, Cerrato Pasquale, Chicone Giuseppe, Ciasca Michele, Ciasullo Anna, Ciasullo Michele, Ciccone Carla Eleonora, Cioffi Domenico, Cocozza Carmine, Colacurcio Mirella, Colucci Antonio, Cristiano Patrizia, Cusano Paolo, D’Agostino Pasquale, D’Avanzo Maddalena, D’Avanzo Massimo, De Caprariis Aurelia, de Dominicis Raimonda, De Lauri Stanislao, De Marco Mario, De Prisco Nicla, De Renzi Elio, De Sanctis Annamaria, De Vita Carmine Antonio, Di Chiara Giuseppe, Falco Giovannino, Femina Giuseppe, Flammia Ugo, Fortunato Alfonso, Gagliardi Biagio Antonio, Galdo Armando, Galeota Mirella, Giannitti Gerardo, Giordano Carmine, Giordano Pasquale, Grande Giovanni, Grasso Nunzia Maria, Graziano Antonio, Greco Renato, Iaccheo Nicola, Iandoli Raffaele, Iandolo Amelia, Iannaccone Salvatore, Iannaccone Salvatore, Imbimbo Nicola, Iuni Vito, La Verde Stefano Antonio Nicola, Lanni Raffaele, Lizza Gaspare, Maffucci Aldo, Magnotti Domenico Luigi, Mastromarino Vinicio, Masucci Raffele Francesco Ciro, Matarazzo Liliana, Napolitano Stefano, Nasti Ciro, Nittoli Mario, Palermo Ernesta, Palmieri Luigi, Parenti Rosaria, Perrotta Ferdinando Luigi, Pirone Roberto, Pironti Antonio, Pitaniello Pasquale Rodolfo, Politano Ciriaco Pellegrino, Prizio Fiorenza, Prudente Remigio Antonio, Puorro Tecla, Raviele Pasqualino, Riccio Aldo, Romano Giovanni Gerardo Aniello, Ronga Bruno, Ruggiero Giovanni, Russo Francesco Saverio, Ruzza Carlo, Saccone Vincenzo, Salerno Mario, Sangiuolo Maria Letizia, Santaniello Lidia, Sarnataro Clara, Sarno Pasqualino, Saveriano Vincenzo Salvatore, Serpico Maria Teresa, Siano Giuseppe, Sozio Assunta, Spallone Giuseppe, Spatola Pietro, Stanco Rocco, Starace Francesco, Storti Sergio Maria Giuseppe, Tavernese Beatrice, Tirelli Rosa, Tirone Lucio Pasquale, Tizzano Renato, Trematerra Michele, Tressanti Flaviana, Trodella Rinaldo, Vacchiano Teresa Maria Geltrude, Ventola Anna Maria, Villani Carmen, Vitale Adriana, Zamarra Pasquale, Zanatta Marirosa, Zarrella Albino, Zollo Gianfranco.

Sono 39 i nuovi iscritti all’Ordine che presteranno giuramento di cui 33 Medici Chirurghi 6 Odontoiatri.

MEDICI CHIRURGHI: Ariano Mario, Caccese Miriam, Cibellis Tommaso, Cillo Francesco, Colella Gianluigi, Covuccia Marilina, D’Amore Sofia, De Dominicis Rosy, De Pascale Marina, De Vita Elda, Del Giudice Maria Livia, Di Filippo Isabella, Fabiano Antonio, Gaeta Giuseppe, Gaita Maria Carmela, Guerriero Luigi, Inverso Marco, Lonardo Valeria, Maffeo Manuel, Matarazzo Ida, Palmisano Luisa, Perrotta Maria Teresa Ambra, Petruzziello Carmine, Piccolo Fabiola, Pirrello Benedetta, Pucci Martina, Rauseo Francesca, Spagnuolo Modestino, Stanco Francesco, Tomeo Matteo, Truoiolo Maria Grazia, Vitale Raffaele.

ODONTOIATRI: Lerro Michele.