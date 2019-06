Festa della Musica, successo anche per l’iniziativa di Dono all’Arte alla Casina del Principe.

Al Casino del Principe una giornata, venerdì 21 giugno, di Festa per la Musica ad Avellino.

Dal comitato temporaneo «Festa Europea della Musica 2019 » un ringraziamento a tutti i partecipanti, che hanno presentato, come da programma, attività in piena sintonia con lo spirito dell’iniziativa; all’associazione Avionica, che ha da subito sostenuto la Festa, e concretamente collaborato; all’informazione, che ha diffuso in questi giorni la notizia; a tutti quelli che, partecipando, hanno voluto donare alla Musica tempo e passione, per una giornata d’emozione vibrante.

Grazie