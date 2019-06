Forum dei Giovani di Lioni, il nuovo Consiglio si mette a disposizione del Sindaco.

“Il coordinatore Michele Di Sapio e i ragazzi neoeletti per le cariche del consiglio del Forum dei Giovani di Lioni ringraziano i giovani del paese per la fiducia riposta e per il traguardo raggiunto. Il risultato è strabiliante: mai nella nostra cittadina si era registrata tanta partecipazione alle elezioni del Forum comunale con 265 votanti su 965 aventi diritto. La strada è ancora lunga, ma l’obiettivo è ben definito: coinvolgere. Ringraziamo il coordinatore uscente Alfredo Panetta e tutti i ragazzi che hanno collaborato in questi anni e che speriamo continuino a farlo. I presupposti sono dei migliori. Va assolutamente sottolineato il clima di concordia instauratosi già prima delle elezioni, senza spaccature e polemiche, cosa di cui andiamo molto fieri. Le idee diventano realtà solo e soltanto se si è uniti ed è per questo che puntiamo fortemente sulla coadiuvazione delle altre associazioni presenti a Lioni e dell’amministrazione comunale. I progetti sono molteplici, la voglia è tanta, siamo impazienti di iniziare!”. Così dichiara il Forum dei Giovani di Lioni costituito da Michele Di Sapio, Chiara Ciotta, Salvatore Cozzarelli, Ludovica Desiderato, Emanuela Di Martino, Rocco Bravoco, Andrea Drago, Alisia Contino, Paolo D’Andrea, Matteo Pinchera e Giansalvo Nappa.