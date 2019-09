Forum del Partenio, sinergia tra Parco ed associazioni.

L’Ente Parco Regionale del Partenio ha sul proprio territorio, che comprende ben 22 Comuni, numerose associazioni che da diversi anni offrono la loro collaborazione su base volontaria in vari settori, tra cui quello legato al patrimonio naturalistico. Da qui nasce l’idea e la necessità di istituire il “Forum del Partenio”.

Creare una sinergia tra Ente Parco e queste Associazioni è l’obiettivo che il Presidente Francesco Iovino si è posto sin dall’inizio per far fronte alle criticità a cui da tempo si va incontro per tutelare l’immenso patrimonio naturalistico, storico e culturale dei territori ricadenti nell’area protetta del Partenio. Istituire il Forum delle Associazioni sarà quindi un luogo di partecipazione attiva dei cittadini alla programmazione condivisa del welfare di comunità e potrà fungere da organismo consultivo del Parco Regionale del Partenio.

«Consapevole che è solo unendo le forze che si ottengono i risultati migliori in termini sia di efficacia che di efficienza – dichiara il Presidente Iovino – ho inteso creare un luogo di confronto sul territorio capace di intercettare le diverse esigenze, una rete capace di promuovere un’azione progettuale concertata».

Il primo incontro conoscitivo propedeutico all’istituzione del “Forum del Partenio” sarà pubblico e si terrà il prossimo 7 settembre, alle ore 10.00, presso la sede dell’Ente Parco Regionale del Partenio a Summonte.