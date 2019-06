Furto d’acqua, Carabinieri denunciano 7 persone a Volturara Irpina.

Prosegue l’azione per la legalità dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino. Questa volta a farne le spese i sette proprietari di un’abitazione di Volturata Irpina, deferiti alla competente Autorità Giudiziaria dai Carabinieri della locale Stazione perché ritenuti responsabili di furto aggravato e ricettazione.

I sette avevano trovato il modo per risparmiare sulla bolletta dell’acqua, allacciandosi abusivamente alla rete idrica pubblica, garantendo così all’abitazione la fornitura ai danni del gestore del servizio pubblico. E, allo scopo di eludere i controlli, avevano anche installato un contatore provento di furto. Alla luce delle evidenze emerse, per le sette persone è dunque scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.