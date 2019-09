Furto di legna, Carabinieri denunciano due persone a Bagnoli Irpino.

Prosegue l’attività dell’Arma volta alla prevenzione e repressione dei reati di furto e commercializzazione illecita dei prodotti legnosi, che vanno a detrimento del prezioso patrimonio boschivo dell’Irpinia con le note conseguenze in termini, tra l’altro, di deturpazione del paesaggio e dissesto idrogeologico.

All’esito di mirati controlli, i Carabinieri della Stazione Forestale di Bagnoli Irpino, in zona boscata del Comune di Bagnoli Irpino, ricadente nel Parco Regionale dei Monti Picentini nonché Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale soggetta a vincolo idrogeologico, in due diverse circostanze hanno fermato un ventenne ed un quarantenne, entrambi del posto intenti: il primo, nel depezzamento di una pianta di faggio recentemente recisa; il secondo, a caricare su un veicolo i tronchi proventi di taglio senza autorizzazione.

Per entrambi i soggetti è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino in quanto ritenuti responsabili del reato di furto e danneggiamento aggravato.

Sottoposti a sequestro sia la legna che la motosega verosimilmente utilizzata per il taglio.