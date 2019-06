Futuro Edificabie, il nuovo romanzo di Marianna Iannarone.

Marianna Iannarone, scrittrice irpina dalla penna forbita presenta il suo nuovo romanzo intitolato “Futuro Edificabile” e definisce in chiave romanzata la seconda adolescenza dei trentenni a causa della disoccupazione.

Credere in un futuro edificabile all’interno di un contesto precario è difficile; lo è per Gaia, laureata in cerca d’occupazione, in crisi perenne, che ritrova fiducia nell’amore mediante Claudio. Nella piena affermazione dell’incertezza a causa del malcontento che dilania i giovani trentenni, il valore dei legami viene messo in dubbio e riscoperto dalla donna in particolari situazioni che la coinvolgono insieme a Il Moro, Renée, Luca, Carla e Maliba. Gaia riuscirà con ironia a superare i limiti delle sue paranoie e a vivere la spensieratezza dei suoi anni?