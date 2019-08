Giullarte 2020 ad Atripalda, ottenuto finanziamento regionale.

“Giullarte” torna nella sua collocazione temporale originaria. In occasione del ventennale del Festival internazionale di Artisti di Strada e Antichi Mestieri, l’Amministrazione Comunale guidata da Giuseppe Spagnuolo sceglie di tornare alle radici della manifestazione, riportando la data dell’evento a giugno.

La ventesima edizione di Giullarte, dunque, si terrà nel giugno del 2020, naturalmente in tempo per usufruire del finanziamento regionale che, anche quest’anno, ha visto la Regione Campania premiare il comune di Atripalda, finanziando “Giullarte” nell’ambito del POC Campania 2014-2020, Azione 3 “Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale”. La proposta di “Giullarte”, infatti, è posizionata ottava tra tutti i progetti presentati in Campania – quasi 300 – e secondo in provincia di Avellino.

“Non possiamo non ringraziare la Regione Campania per aver nuovamente scelto di finanziare il nostro progetto – afferma Antonella Gambale, delegata agli eventi del Comune di Atripalda – che si presenta rinnovato nella forma e nella sostanza, posizionandolo ottavo tra tutti i progetti presentati in Campania. L’obiettivo dell’Amministrazione è stato sempre quello di riportare Giullarte a giugno, proprio come per le prime edizioni dell’evento, e abbiamo deciso di cominciare proprio dalla ventesima edizione, che simbolicamente rappresenta un traguardo significativo.”.

Dopo il successo della Festa dei Folli, dunque, l’arte di strada sarà nuovamente protagonista nel giugno prossimo. Intanto già fervono i preparativi per il ventennale dell’evento che, di fatto, è parte del patrimonio culturale della cittadina del Sabato.