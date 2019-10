Good Food Good Farming, appuntamento sbato 26 a Pietraroja.

Pietraroja sarà al centro del mondo sabato 26 ottobre. La Comunità Slow Food dei “Custodi del Monte Mutria” ha difatti aderito alla call europea “Good Food Good Farming“, la mobilitazione nata per chiedere ai politici che si sostengano sistemi di coltivazione che favoriscano i piccoli agricoltori, allevatori e produttori, che sono i custodi della sostenibilità e della biodiversità, promotori di un sistema agricolo buono, pulito e giusto.

La mobilitazione, a cui sono chiamati a partecipare contadini, allevatori, produttori ma anche semplici cittadini è alle ore 10.00 al Caseificio MarcAntonio di Pietraroja. L’incontro sarà anche l’occasione per riscoprire le tipicità del territorio e per discutere insieme di strategie per il loro sviluppo e per superare le criticità.

Per maggiori informazioni sulla campagna promossa a livello europeo per la sensibilizzazione ai cambiamenti climatici nell’agricoltura e nel cibo, visita il sito https://www.goodfoodgoodfarming.eu/ .