Grottaminarda, iniziati i lavori a Parco Molinello e Fontana San Tommaso.

Così come stabilito nel corso del Tavolo tecnico del 25 giugno presso il Municipio di Grottaminarda tra i referenti del Settore Forestazione della Provincia di Avellino e l’Amministrazione comunale di Grottaminarda, hanno preso il via i lavori di manutenzione di alcune aree verdi della cittadina e più precisamente del Parco Molinello e della Fontana di San Tommaso.



In corso da parte degli operai della Provincia lo sfalcio dell’erba, la potatura degli arbusti e la pulizia, purtroppo, dell’immondizia. Ancora una volta, infatti, ci si scontra con il problema dell’abbandono dei rifiuti.



Il Consigliere comunale neoeletto, delegato ai rapporti con gli Enti sovra comunali, Marisa Graziano, che ha promosso l’iniziativa si dice molto preoccupata:

“La mole di rifiuti che sta venendo fuori da queste aree è davvero sconcertante – afferma – Bottiglie di plastica, di vetro ed ogni altro tipo di rifiuto che sarà difficile se non impossibile differenziare. Sversamenti illeciti, oltre che ingiustificabili ed incomprensibili. E non solo presso la Fontana di San Tommaso dove non si interviene da tempo, ma anche presso Parco Molinello, oggetto di un importante intervento di pulizia oltre che di risanamento tra marzo ed aprile. Bisogna invertire la tendenza. Bisogna che quei pochi cittadini che non hanno rispetto del patrimonio capiscano che questi scempi vanno anche contro di loro visto il grande dispendio di energie ed economie che potrebbero essere utilizzate per altri servizi. E bisogna che i cittadini già rispettosi aiutino l’Ente a vigilare. Valuteremo – conclude Graziano – in base alle disponibilità finanziarie la possibilità di istallare telecamere anche presso queste aree”.