Grottaminarda, si chiude l’anno al nido, aperte le iscrizioni.

Le Maestre e l’Amministrazione comunale ringraziano i bimbi del Nido e le loro famiglie.

Venerdì 28 giugno alle ore 11,00, a conclusione dell’Anno scolastico 2018/2019, sarà consegnato ai piccoli alunni un diplomino nel corso di una manifestazione di saluto alla presenza del Sindaco, Angelo Cobino e dell’Assessore alle Politiche Sociali, Marcantonio Spera.

È stato un anno scolastico denso di attività nei rinnovati ambienti dell’edificio di via Bisciglieto per i bambini che hanno socializzato, fatto tante piccole esperienze che li hanno aiutati a crescere e le maestre sono orgogliose di loro.

Ricordiamo che il “Nido d’Infanzia Statale” è rivolto ai bambini da 1 a 3 anni e che sono già aperte le iscrizioni per il prossimo anno scolastico.

In fase di strutturazione, inoltre, anche un progetto per l’estate, rivolto ai bambini dai 3 a 5 anni. Le iscrizioni si potranno effettuare dal 1 luglio, compilando una domanda, sempre presso la sede di via Bisciglieto.

Obiettivo dell’Amministrazione ed in particolare dell’Assessorato alle Politiche Sociali di dare una mano ai genitori, soprattutto alle mamme che lavorano, creando un riferimento sicuro dove affidare per qualche ora i propri figli.