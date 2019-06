Guida in stato di ubriachezza ed incidente stradale provocato, denunciato dai Carabinieri a Monteforte Irpino.

I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un ventenne ritenuto responsabile di guida in stato di ebbrezza, con l’aggravante di aver provocato un sinistro stradale nel quale rimaneva coinvolto.

Nello specifico, i militari, prontamente intervenuti per i rilievi e gli accertamenti previsti a seguito di un incidente stradale verificatosi in piena notte, avendo seri sospetti sullo stato psicofisico del giovane automobilista, procedevano per il riscontro. E all’esito del test, gli veniva riscontrato un tasso alcolemico superiore al limite massimo consentito dalla Legge.

Per il ventenne, unica persona rimasta ferita nel sinistro, è scattata dunque la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, il ritiro della patente di guida ed il fermo amministrativo del veicolo.