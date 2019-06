How I Met Your Mother: La narrazione al tempo delle serie tv, presentazione del libro di Francesco Amoruso giovedì 27 al Godot.

How I Met Your Mother è senza dubbio una delle sitcom più amate di sempre. Nel volume (edito dal Terebinto Edizioni, pp. 172, € 12,00, già disponibile in libreria), Francesco Amoruso, ripercorre la storia del protagonista, Ted, e dei suoi amici, mettendo in luce aspetti poco noti della trasmissione e nuove letture della trama.

Ma la sitcom, andata in onda sulla CBS dal 2005 al 2014, offre anche uno spunto di riflessione generale sugli attuali sviluppi della narrazione. Negli ultimi anni, infatti, il racconto televisivo seriale sta rimettendo in moto un modo di raccontare che mette a nudo il gioco tra parola scritta-letta e quella pronunciata-ascoltata, conferendo nuova attualità alle grandi domande che Walter Benjamin si è posto ne Il Narratore.

Quella di Francesco Amoruso non è quindi solo un’analisi delle tecniche narrative utilizzate dagli autori di How I Met Your Mother al fine di tenere incollato il pubblico per ben nove stagioni, ma anche un’indagine comparativa attraverso gli archetipi fondamentali del racconto e il suo processo di mediamorfizzazione. A dimostrazione che il Narratore benjaminiano ha semplicemente cambiato forma, non anima.

Ne discuteranno con l’Autore: Antonella Russoniello, Marco Parisi e Lorenzo Crescitelli.

L’evento si terrà giovedì 27 giugno al Godot Art Bistrot (via Mazas 13/15, Avellino), ore 21:00. Per ulteriori informazioni è possibile seguire l’evento Facebook.