I cento anni di Maria Rosaria Lanza a Castelnuovo di Conza.

Cento anni e 5 figli, 11 nipoti e 15 pronipoti. La signora Maria Rosaria Lanza, vedova Giorgio, ha festeggiato sabato pomeriggio a Sant’Andrea di Conza un secolo di vita.

Nata il 1 giugno 1919, qualche mese dopo la fine della Prima Guerra mondiale, nel 1943 ha sposato Giuseppe Giorgio, ma a soli 36 anni si è ritrovata vedova e con cinque bambini.

Quattro di loro emigrarono tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America, una rimase in paese con la madre.

Una vita semplice e dignitosa, tipica di chi vive della terra, per la signora Lanza che è stata festeggiata ieri dal parroco e dall’amministrazione comunale per il traguardo del suo centenario. “Il bagaglio di saggezza che hai raccolto in questi anni è la memoria più preziosa per tutti noi”, si legge sulla targa ricordo donata alla signora dal sindaco Pompeo D’Angola.