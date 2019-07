I Giovani Talenti di Santa Sofia.

Grande successo di pubblico e critica per il musical “The Greatest Showman”, in scena sabato scorso, al Teatro Massimo di Benevento. Entusiasmo da parte del folto pubblico in sala per la performance conclusiva degli allievi che hanno seguito, durante l’anno, i laboratori di “Accademia Lab”.

L’Accademia di Santa Sofia di Benevento, con le docenti Marcella Parziale, Carla Gentile, Linda Ocone e Carmen Insogna, in collaborazione con il Centro Studi Danza Classica Saveria Cotroneo, ha saputo regalare emozioni uniche, partendo dalla storia del mondo circense, con il suo inventore Barnum.

Circa 40 i ragazzi saliti sul palco carichi di adrenalina, dando prova di grandi doti e capacità sceniche. Per loro, canti e danze in una brillante cornice coreografica e, attraverso il gioco delle luci e la magia della musica, hanno fatto sognare la platea.

Sul palco per i saluti introduttivi: Maria Buonaguro (presidente “Amici dell’Accademia); Rosa Coppola (coordinatore “Accademia Lab”); Gianpiero De Cicco (presidente Unicef Benevento); Giovanni Cardona Albini (Presidente onorario Accademia Santa Sofia) e Alessia Sorrentino (direttore artistico del concorso).

In scena in questo spettacolo sgargiante, frenetico ma anche ricco di significati: Majra Archidiacono, Manuel Zeoli, Francesca Bello, Francesca Bizzarro, Giovanni Bruscino, Carmen Caporaso, Fiammetta Cappabianca, Benedetta Citrigno, Francesca Coduti, Chiara De Chiara, Carmine De Luca, Linda De Toma, Grace Di Blasio, Miriam Di Blasio, Maria Sofia Di Donato, Miriam Perfetto, Thomas Petruso, Marco Petito, Serena Piantedosi, Fatima Piscopo, Lorenza Di Lecce, Linda Di Massa, Antonio Di Pasqua, Antonella Frangiosa, Adriana Franzese, Maria Vittoria Giorgione, Nunzio Iannella, Marika Parcesepe, Ilaria Mercurio, Michela Chiara Minicozzi, Veronica Pennino, Maria Scognamiglio, Anna D’Alessandro, Bianca Izzo, Camilla Jean, Francesco Pio Pepe, Elvira Mercurio, Sarah Mercurio, Benedetta Ricciardi, Giada Lepore, Michela Masella, Vincenzo Franzese, Francesca Coduti, Giulia Roberto, Katiuscia Romano, Stefania Pastore.

Ad inizio serata, spazio alle premiazioni dei vincitori del concorso “Giovani Talenti – Circense per un giorno”, in partnership con Unicef Benevento, dedicato alle “performing arts” e curato da Alessia Sorrentino.

Il Premio Utenti Facebook è andato a Nicoletta Romano e Simone Salierno dell’I.C. Giuseppe Moscati, invece il Premio Giuria è stato assegnato ad Alfonso Iannotti dell’I.C. di Guardia Sanframondi.

Inoltre, un riconoscimento speciale, offerto dalla fondazione Rachelina Ambrosini, con il presidente Tommaso Maria Ferri, è andato a Chiara Cioffi dell’I.C. De Sanctis di Cervinara e all’I.C S@mnium di Pontelandolfo.

Attestati e riconoscimenti, inoltre, sono stati consegnati a tutte le scuole del territorio che hanno aderito.