I Love San Sossio Baronia, successo per Enzo Avitabile e Luchè e la musica spazia tra tradizione e modernità.

Ancora poche ore per la seconda ed ultima serata della I° edizione di “I love San Sossio Baronia Art & Music Festival” organizzato dal Comitato Festa San Sossio Baronia 2018 in collaborazione con l’Associazione Live Your Life, Tilt! Tattoo Bar Events e UbecomeU e la Direzione Artistica di Ettore Palmisano e Remo De Anselis.

Dopo l’accoglienza caldissima riservata dal folto pubblico della prima serata al percussionista napoletano Tony Esposito e ai dj irpini Giuseppe Di Blasio, Loris D e Joe Clemente; stasera l’appuntamento è con Enzo Avitabile e i Bottari e con il rapper Luchè.

“Questo festival è stata una sfida – spiegano i Direttori artistici Ettore Palmisano e Remo De Anselis – perché abbiamo cercato fortemente l’incontro tra musicisti con una grande carriera. come Esposito e Avitabile, ma ancora estremamente giovani nell’approccio musicale e giovani come Luché o i nostri dj in grado di saper modernizzare suoni tradizionali o vintage. La società “liquida” in cui si muovono i giovani oggi ha bisogno di punti di appiglio alla tradizione e all’identità dei luoghi e della loro storia; la tradizione però non deve essere museificata, ma deve contaminarsi con la contemporaneità, per parlare ai giovani con il loro linguaggio. L’esperimento è riuscito e queste due serate lo confermano”.

Il Festival si propone di valorizzare il territorio e le sue risorse attraverso attività culturali e di spettacolo rivolte in special modo ai giovani e giovanissimi, con una particolare attenzione al tema della prevenzione delle dipendenze patologiche attraverso la promozione di un divertimento sano e di una aggregazione basata sui valori dell’amicizia e della cultura.

Stasera sul palco salirà Enzo Avitabile, sassofonista, compositore e cantautore, si muove nei territori del soul, jazz fusion, world music e musica tradizionale napoletana dal 1981. Al suo attivo 18 dischi in studio e una serie infinita di collaborazioni con artisti internazionali del calibro di James Brown, Tina Turner, Marcusi Miller, Randy Crawford, Afrika Bambaataa e italiani come Pino Daniele, Edoardo Bennato. Tantissimi i suoi successi come “Soul Express” del 1986 con la copertina disegnata dal compianto fumettista Andrea Pazienza, “Alta tensione” con Africa Bambaataa, “Leave me or love me” con Randy Crawford, “Mane e mane” con Mori Kante. Nel 2000 inizia la collaborazione con I Bottari di Portico; dal 2003 è Direttore artistico del Festival Sentieri Mediterranei e dal 2015 del Leuciana Festival. Tra il 2005 e il 2005 riceve 4 nomination al BBC World Music Awards; nel 2012 il regista Jonathan Demme gli dedica un docufilm che viene presentato al Festival del Cinema di Venezia; nel 2017 vince due premi David di Donatello per la colonna sonora del film Indivisibili di Edoardo De Angelis. Il suo album più recente è “Pelle differente” del 2018.

E’ napoletano anche il rapper Luchè, attivo con il gruppo Co’Sang e poi da solista dopo il 2012 anno in cui pubblica “L1” con la partecipazione di Club Dogo, Marracash, Emis Killa. Due anni dopo pubblica “L2”, nel 2015 “Malammore” con la partecipazione di Gué Pequeno e Baby K e nel 2018 “Potere”. Chiude la serata un dj set d’eccezione con Alessandro Fontana, noto per aver aperto le esibizioni di Martin Garrix e Sean Paul a Selinunte lo scorso anno e già in classifica con il suo “Love Bites”, e Ferdy dj, ospite dei grandi club internazionali e autore di hit da classifica.

Grande attenzione anche all’enogastronomia del territorio che, infatti, grazie al Ristorante Il Trifolaio e allo chef Renato Iandolo, faranno gustare la Pasta Armando, prodotta solo con grano italiani di filiera, nelle ricette “Scarpariello Irpino” e “Anelli cacio, pepe e tartufo”.