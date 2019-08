I nuovi Matia Bazar in concerto a Teora il 14 agosto.

I Matia Bazar ripartono da Fabio Perversi. Il 14 agosto la band sarà in concerto a Teora in Provincia di Avellino. L’evento avrà inizio alle 22.00. La tappa fa parte del tour 2019 che sta riscuotendo ottimi consensi, dove il gruppo italiano si esibirà con i più grandi successi di sempre e la presentazione del nuovo singolo “E’ primaveramore”, anticipazione del nuovo album programmato per il prossimo anno, in concomitanza con il 45esimo anniversario della fondazione della band.

Dopo un periodo di fermo, la storia dei Matia Bazar è ripartita nel 2018 con Fabio Perversi, membro dal ’98, diventato leader e “anima” della band italiana e con il debutto di una giovane e straordinaria cantante: Luna Dragonieri, di 28 anni.

La nuova formazione vede Fabio Perversi alle tastiere, Luna Dragonieri alla voce, Piero Marras alla chitarra, Fiamma Cardani alla batteria e Paola Zadra al basso.