I servizi digitali delle camere di Commercio, seminario giovedì 27.

La Camera di Commercio di Avellino, con il supporto di Infocamere, organizza giovedì 27 giugno 2019 dalle ore 14.00 presso la sede di Piazza Duomo, 5 Sala dell’Oratorio un seminario gratuito sui Servizi digitali per le Imprese allo scopo di offrire una panoramica generale dei servizi digitali offerti dal sistema camerale, nell’ambito di un progetto dedicato al potenziamento e diffusione delle attività di e-government. Questo in sintesi le attività che saranno illustrate:

Identità Digitale SPID – lo strumento di accesso a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione

– lo strumento di accesso a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione Digital DNA Key – il nuovo token di autenticazione e firma digitale

– il nuovo token di autenticazione e firma digitale Cassetto Digitale dell’Imprenditore

La fatturazione elettronica: sistema ed adempimenti

Libri digitali

E’ qui scaricabile il programma dei lavori dettagliato

La partecipazione è gratuita ma, per motivi organizzativi, è richiesta obbligatoriamente la registrazione on line entro il 24/6/2019 utilizzando il box qui di sotto.

NOTA BENE Per tutta la durata del seminario sarà possibile ottenere il rilascio gratuito dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), che permette di accedere con un’unica user ID e Password ai servizi online di tutte le Pubbliche Amministrazioni italiane, Per il rilascio è necessario essere muniti di firma digitale (da portare assieme al pin) oltre che di un documento di riconoscimento valido, la tessera sanitaria e di uno smartphone come specificato nel programma.

Seminario