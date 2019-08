IIA, Fismic: sviluppo di pari passo con la Zes.

Sul dibattito aperto dal presidente dell’Asi Vincenzo Sirignano in merito alla zona Zes di Valle Ufita, interviene a sostegno la segreteria provinciale della Fismic-Confsal di Avellino .

Presso la sede di via Circumvallazione si è tenuta una riunione della segreteria della Fismic- Confsal allargata ai delegati di IIA Giovanni Garofano e Gerardo Novino per discutere nel merito della questione di una possibile (convivenza industriale) nel perimetro non utilizzato da Industria Italiana Autobus.

“Riteniamo, dichiara al termine del confronto il Segretario Generale Giuseppe Zaolino che sia possibile una collaborazione tra le varie parti in campo perché tutti sono interessati allo sviluppo dell’intera area industriale di Valle Ufita .

Gli stessi lavoratori di IIA in linea di principio, sono d’accordo con il progetto di Sirignano.Bisogna però fare chiarezza sull’idea del futuro condominio industriale e sulle scelte settoriali per i nuovi insediamenti Industriali .

L’ideale continua Zaolino sarebbe la scelta di favorire la nascita di un indotto autobus e di aziende con alto contenuto tecnologico, impegnate nel settore della Green Economy, in linea con le politiche del nascente nuovo governo nazionale Giallo –Rosso .

I nostri delegati (Giovanni Garofano e Gerardo Novino ) nei prossimi giorni parleranno con i colleghi del Consiglio di Fabbrica per una decisione unitaria che diventerà materia di confronto con la Direzione Aziendale con l’obiettivo di sbloccare la questione dei suoli inutilizzati e favorire un rilancio complessivo dell’intera area .

Un condomino intelligente conclude Zaolino che farebbe diminuire i costi di gestione di tutti i soggetti presenti nell’area, diventando in prospettiva la zona industriale più importante di tutta l’Irpinia.”