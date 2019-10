Il Museo dei Castelli d’Irpinia di Casalbore al TTG di Rimini.

Un nuovo tassello si aggiunge alle attività di promozione e valorizzazione del territorio irpino, e non solo, messe in campo dall’Associazione Culturale Terre di Campania. L’associazione, da sempre attiva nella realizzazione di concreti progetti e azioni volte a favorire la conoscenza dei tanti splendidi luoghi della regione Campania, anche in chiave turistica, sarà presente, infatti, dal 9 al 10 ottobre alla Fiera “TTG” di Rimini, manifestazione di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo. Per l’occasione, all’interno dello stand della Regione Campania, ove è inserita, l’associazione porterà all’attenzione del pubblico di operatori qualificati presenti in fiera il progetto del “Museo dei Castelli di Casalbore”, realizzato in sinergia con il Comune di Casalbore. Si tratta dell’unico percorso didattico-espositivo al mondo dedicato alla conoscenza di tutti i castelli della provincia di Avellino, territorio che può vantare uno dei più grandi agglomerati di incastellamento d’Europa. Il Museo dei Castelli ospita ogni anno da migliaia di visitatori, soprattutto allievi delle scuole di ogni ordine e grado provenienti da tutto il Sud Italia, coinvolti in percorsi di visita e laboratori didattici dedicati non solo alla conoscenza dei castelli irpini, ma anche di tutte le altre preziose risorse dell’area, a cominciare da quelle gastronomiche. Oltre a Casalbore e al suo Museo dei Castelli, l’Associazione Culturale Terre di Campania promuoverà i borghi di Savignano Irpino, tra i più belli d’Italia, e Greci, con la sua comunità arbereshe, insieme agli oltre cinquanta beni luoghi facenti parte del suo circuito di promozione. Il “TTG” di Rimini è un’ulteriore occasione di crescita professionale per l’associazione che, da settembre, può anche contare sul supporto del neonato Tour Operator “Terre di…viaggi e territorio”, specializzato nell’incoming turistico presso le aree interne del Sud Italia. Una nuova grande opportunità messa in campo per i nostri territori da una realtà che ha fatto della scoperta e tutela del buono e bello della Campania la sua ragione di esistere.