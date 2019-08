Il Pettirosso, nuovo parco ad Atripalda, apertura sabato 24.

Cinque percorsi acrobatici, 20 atelier sospesi, 11.000 mq di bosco: arriva ad Atripalda il paradiso per gli amanti della natura, dello sport e dell’avventura. Per chi ha sempre sognato di attraversare un ponte tibetano, di camminare sui tronchi o di lasciarsi trasportare da zip-line sospeso ad un’altezza mozzafiato ecco un luogo da sogno.

Sabato 24 agosto, alle ore 10,presso il parco pubblico di Contrada Pietramara, in località San Gregorio ad Atripalda, inaugura il “Pettirosso”, il primo Parco Avventura della cittadina del Sabato. All’inaugurazione del parco avventura interverranno il vicesindaco di Atripalda, Anna Nazzaro, il delegato al parco pubblico, Costantino Pesca, ed il presidente dell’Asd Arbor Outdoor, Daniele Carpenito.

Completamente immerso nel verde, in un’area ricca di vegetazione ed alberi d’alto fusto, il Pettirosso si preannuncia come la grande novità dell’estate 2019 per chi ama trascorrere momenti di relax e di divertimento all’aria aperta, vivendo la natura a 360 gradi e, soprattutto, osservando il contesto naturalistico con uno sguardo particolare e… avventuroso. Il parco avventura di Atripalda propone cinque percorsi con diversi gradi di difficoltà, da affrontare in totale sicurezza sotto lo sguardo vigile di istruttori qualificati che guideranno adulti e ragazzi in un fantastico tour dove non mancheranno sorprese e adrenalina.

Il parco è noto ai più anche con l’antico toponimo di Pineta Sessa, dal nome della famiglia che ne detenne la proprietà fino ai primi anni ’90, quando l’intera superficie verde fu acquisita al patrimonio comunale di Atripalda. Il Parco Avventura il Pettirosso resterà aperto, fino al 30 settembre, tutti i giorni, dalle 9 al tramonto. Nei mesi di ottobre e novembre, poi, il parco aprirà i battenti solo nei fine settimana e nei giorni festivi. Per informazioni è possibile contattare i numeri di telefono 349 0823194 oppure 388 2506792.