Il Sindaco del Rione Sanità di Martone giovedì 31 a Lioni.

Serata speciale al Cinemanuovo di Lioni. Mario Martone e Francesco Di Leva, rispettivamente regista e protagonista de “Il sindaco del Rione Sanità”, saranno in Alta Irpinia per la 30esima rassegna cinematografica. Appuntamento in sala giovedì 31 ottobre nella struttura della famiglia D’Amelio. Un film-evento che ha riscritto in chiave moderna la commedia scritta ed interpretata da Eduardo De Filippo. Martone e Di Leva parleranno dunque di un’opera che ha colpito più che positivamente la critica e sta avendo un riscontro importante tra il pubblico. Di Leva sarà in Alta Irpinia, in quei giorni, anche come docente della Masterclass di Cairano diretta da Franco Dragone.

La scheda del film. Antonio Barracano, “uomo d’onore” che sa distinguere tra “gente per bene e gente carogna”, è “Il Sindaco” del rione Sanità. Con la sua carismatica influenza e l’aiuto dell’amico medico amministra la giustizia secondo suoi personali criteri, al di fuori dello Stato e al di sopra delle parti. Chi “tiene santi” va in Paradiso e chi non ne tiene va da Don Antonio, questa è la regola. Quando gli si presenta disperato Rafiluccio Santaniello, il figlio del fornaio, deciso a uccidere il padre, Don Antonio, riconosce nel giovane lo stesso sentimento di vendetta che da ragazzo lo aveva ossessionato e poi cambiato per sempre. Il Sindaco decide di intervenire per riconciliare padre e figlio e salvarli entrambi.