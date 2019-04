Campania bellezza del creato, presentazione del libro fotografico venerdì 26 a Montesarchio.

Prima tappa nel Sannio Beneventano per “Campania bellezza del creato”, l’ultimo libro fotografico di Giuseppe Ottaiano dedicato alle affascinanti bellezze della nostra regione, che sarà presentato venerdì 26 aprile, alle ore 17,30, presso il Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino di Montesarchio (BN). L’iniziativa è organizzata dal Polo museale della Campania, diretto da Anna Imponente, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Montesarchio.

Dopo i vari appuntamenti irpini, napoletani e salernitani, il viaggio della nuova pubblicazione del fotoreporter partenopeo appassionato del buono e del bello della nostra regione, edita da IEMME edizioni, prosegue nella provincia di Benevento, dove sarà accolta presso il luogo custode del prezioso Vaso di Assteas, opera artistica di fama mondiale. All’evento, introdotto da Ferdinando Creta, Direttore del Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino, interverranno: Giuseppe Ottaiano, autore dell’opera; Maddalena Venuso, editor; Antonio Falcone, Presidente AMCI – Diocesi di Nola. A moderare l’incontro sarà la giornalista Maria Tangredi. “Campania bellezza del creato” racconta il personale viaggio di Giuseppe Ottaiano alla scoperta di tanti luoghi, prodotti, paesaggi, edifici, di meravigliosa bellezza, ma spesso sconosciuti ai più, magari perché spesso collocati al di fuori dei grandi itinerari turistici della nostra regione. Un’opera che aiuta il lettore ad immergersi nella bellezza della nostra terra, sia essa creata dall’opera divina o dalla mano dell’uomo, per rendere omaggio alla forza della Creazione che ancora sa meravigliarci. E tra queste meraviglie non poteva mancare un’immagine dedicata al territorio di Montesarchio, presente all’interno del volume con il suo maestoso castello. La pubblicazione, corredata di testi di presentazione e didascalie, tradotte anche in lingua inglese, è stata recentemente trasformata anche in un’esposizione fotografica grazie al contributo di SCABEC e della Regione Campania. Alcune delle pagine del libro sono consultabili, inoltre, attraverso l’utilizzo della realtà aumentata. Basta scaricare gratuitamente su App Store e Google Play l’App MuseoCastelliIrpiniaAR e autorizzare le impostazioni richieste. Un nuovo appuntamento, dunque, a Montescarchio, con la bellezza della nostra regione, da scoprire attraverso le pagine dell’ultimo libro di Giuseppe Ottaiano.

L’AUTORE

Creativo da sempre, fondatore dell’Agenzia di Comunicazione Sema, Giuseppe Ottaiano, appassionato di disegno e fotografia, è impegnato nella realizzazione di progetti personali e istituzionali, sempre volti alla valorizzazione del territorio. In ambito fotografico ha realizzato le seguenti esposizioni itineranti, raccolte sotto il Brand “Immagini come appunti di viaggio”: Castelli e Fortificazioni in provincia di Avellino”; ” Irpinia, terra di sorgenti”; ” Irpinia, terra di gusto”. ” Irpinia, terra di fede”, Campania Bellezza del Creato. Inoltre, è autore o co-autore delle seguenti pubblicazioni: Sapori Napoletani – Rogiosi Editore; Campania un mare di foreste, Guida alle foreste demaniali della regione Campania – Assessorato Agricoltura Regione Campania; Castelli e fortificazioni in provincia di Avellino – EPT Avellino; Irpinia, terra di Castelli – Camera di Commercio di Avellino; Coltiviamo bellezze, guida alla floricoltura in provincia di Napoli – Coldiretti Napoli. Ha fornito le immagini fotografiche per la guida Itinerari-Irpinia – Touring Editore – Slow Food Editore. Ha ideato il percorso museale dedicato ai castelli e alle fortificazioni in provincia di Avellino, allocato nella Torre Normanna di Casalbore. Ha ideato il Network Terre di Campania e ha partecipato, in qualità di relatore, come docente esperto, a corsi di formazione sulla pubblicità, sul marketing territoriale e sull’ospitalità, nonché a convegni e incontri.