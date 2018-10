Criminalità economica, presentazione del libro di Leandro Limoccia alla Caritas di Benevento.

Venerdì 26 ottobre alle ore 17.00, presso la Sala Conferenze Cittadella della Carità “Evangelii Gaudium”, si terrà la presentazione del libro “Criminalità economica e casi di studio” di Leandro Limoccia, presidente del collegamento campano contro le camorre per la legalità e la non violenza.

“Mi piacerebbe che il mondo si fosse finalmente lasciato alle spalle la povertà, e la giustizia si affermasse come un suono armonico destinato a tutti. Tra i miei sogni, ci sono città dove le cittadine e i cittadini non dovessero sempre chiedere e dove non avessero più bisogno di associazioni antimafia”. Queste le parole introduttive dell’autore, che sarà presente all’evento.

Interverranno alla presentazione S.E. mons. Felice Accrocca, Arcivescovo Metropolita di Benevento, Domenico Masone, Sindaco di Pietrelcina, Michele Martino, Presidente di Libera Benevento, Carmine Nardone, Presidente di FUTURIDEA, S.E. mons. Francesco Savino, Vescovo della Diocesi di Cassano all’Jonio e Gianfranco Nappi, Direttore Editoriale della Rivista InfinitiMondi.