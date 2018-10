Riscontri letterari, concorso per autori ed illustratori emergenti.

L’associazione culturale “Riscontri” – comunità di autori, di lettori e di studiosi nata dall’attività dell’omonima rivista che, dal 1979, rappresenta un presidio di libertà e di cultura critica – indice, in collaborazione con il Terebinto Edizioni, la prima edizione del concorso letterario e figurativo Riscontri letterari.

Un concorso a tema libero che non prevede quote di partecipazione, riservato ad illustrazioni e racconti inediti (max. 18mila caratteri) secondo i maggiori generi letterari. Sette sono infatti le sezioni a cui è possibile partecipare: Crime, Fantascienza, Fantasy, Horror, Realistica, Rosa, Umorismo. Il concorso nasce da un vero e proprio progetto editoriale che prevede la creazione di una collana antologica dedicata a ciascuna sezione. Le illustrazioni e i racconti vincitori saranno pubblicati quindi in antologie di genere.

È possibile partecipare a tutte le sezioni, senza limiti, inviando gli elaborati all’indirizzo concorsi.riscontri@gmail.com. La scadenza del bando, che può essere scaricato sul sito della rivista di cultura e di attualità “Riscontri”, è fissata al 15/12/2018.