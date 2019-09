In bici ubriaco, romeno denunciato dai Carabinieri a Montella.

Ubriaco in sella alla bicicletta, rimane coinvolto in un incidente stradale con un’auto.

È successo qualche giorno fa a Montella e sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della locale Compagnia per effettuare i rilievi dell’incidente.

Il ciclista, 40enne di origini romene, è rimasto ferito nello schianto. Trasportato dal 118 al “Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi, in ospedale i test hanno rilevato un tasso alcolemico nel sangue di quasi otto volte superiore al limite consentito.

A suo carico è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, per il reato di Guida in stato di ebbrezza.

Dopo le cure, il 40enne è stato dimesso dall’ospedale con prognosi di una quindicina di giorni.